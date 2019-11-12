Москва, 12 ноября 2019, 22:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Александра Невского генерального директора общества содействия развитию спортивных видов единоборств Бориса Ротенберга. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить Орденом Александра Невского Ротенберга Бориса Романовича — генерального директора некоммерческого партнерства «Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество», — говорится в документе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, частные самолеты предпринимателей Бориса и Аркадия Ротенбергов были выставлены на продажу. Это произошло на фоне введения против бизнесменов санкций.