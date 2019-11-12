Липецк, , 22:26 — REGNUM В Липецкой области следователи проверяют информацию о смерти пенсионера на пешеходном переходе, сообщили 12 ноября ИА REGNUM в пресс-службе регионального СК. Родственники погибшего выступили на федеральной телепередаче и заявили, что пожилой человек скончался из-за того, что сотрудники ДПС не оказали ему помощи.

Они рассказали, что пенсионеру стало плохо на дороге. Это видели сотрудники ДПС. Они вызвали врачей, но сами не попытались оказать мужчине первую помощь. Более того, диспетчеру они сказали, что пенсионер уже скончался, — хотя не знали этого наверняка. Это, как считает семья погибшего, могло привести к тому, что медики приехали позже.

Организована доследственная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход дела на контроль в центральном аппарате ведомства.