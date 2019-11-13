Стокгольм, , 09:29 — REGNUM Датские правоохранительные органы приступили к осуществлению мероприятий, связанных с пограничным досмотром пассажиров из Швеции, пересекающих границу по Эресуннскому мосту. Полиция обещает, что новые меры не будут иметь серьезных последствий для движения. Однако скорость автомобилей на мосту по пути в Данию уже начала снижаться на фоне усиления контроля над границей. Об этом 12 ноября заявила шведская газета Dagens Nyheter.

Сообщается, что скорость движения упадет с 90 до 50 километров в час в направлении Дании. Во время проведения мероприятий, связанных с досмотром автомобилей одна из полос будет перекрыта. Это делается по соображениям безопасности. Однако существует риск, что в случае образования большой очереди из желающих пересечь границу, движение будет полностью остановлено.

Ранее 11 ноября были проведены первые проверки транспортных средств, направляющихся из Швеции. Проверки пассажиров поездов и паромов начнутся позже. Данные меры безопасности вводятся на фоне возрастающего числа преступлений, совершаемых на датско-шведской границе.