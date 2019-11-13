Уппсала, Швеция, , 08:57 — REGNUM Полиция Уппсалы, расположенной в восточной части Швеции, фиксирует исторический рост числа несовершеннолетних, подозреваемых в совершении насильственных преступлений. По их данным, число несовершеннолетних, в отношении которых ведется расследование, почти удвоилось за последние пять лет. Об этом 12 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«У нас никогда не было такого сильного роста преступности среди детей, подозреваемых в насильственных преступлениях», — заявила Карин Гетблад, начальник центрального полицейского округа Швеции.

Центральная часть Швеции — один из регионов, где количество перестрелок продолжает увеличиваться. На данный момент в этом году их количество составило 44.

В результате стрельбы за последние 12 месяцев три человека погибли и 18 получили серьезные ранения. В Уппсале было зафиксировано 28 случаев незаконного применения оружия. Недавним примером является стрельба в квартире, где на момент преступления находились маленькие дети.