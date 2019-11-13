Копенгаген, , 09:12 — REGNUM В двух датских школах в городе Рандерс национал-социалистическая организация Den Nordiske Modstandsbevægelse («Движение сопротивления Севера») развесила пропагандистские плакаты с призывом пополнить свои ряды.

«Датская молодежь. Боритесь за своё будущее» — написано на одном из плакатов, на котором также изображен молодой человек арийской внешности предположительно в военной форме. Как сообщают датские СМИ, плакаты были установлены в то же время, когда в городе совершили ряд акций, направленных против евреев, в 81-летнюю годовщину Хрустальной ночи. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

В одной из школ директор Петер Неллеманн лично снял националистические плакаты. «Я был школе и увидел их еще до того, когда пришли ученики. Мы против этого. Мы не хотим, чтобы наша школа или наш муниципалитет ассоциировался с подобными вещами», — рассказал директор. По мнению Неллеманна, националистам бессмысленно искать поддержку среди учащихся.