Стокгольм, , 21:32 — REGNUM Видеоигра Wolfenstein: Youngblood получила новое бесплатное дополнение. Об этом 12 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Дополнение принесло с собой новую миссию, которая появится после окончания игры. Геймерам предложат отправиться в две совершенно новые области: «Парижское водохранилище» и секретный бункер нацистов, при этом им придётся искать артефакты Da’at Yichud. Кроме этого, игроков ждут 11 новых способностей и другие изменения в игре.

Релиз Wolfenstein: Youngblood состоялся в июле 2019 года на платформах ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. По сюжету игры, дочери главного героя серии Би-Джея Бласковица отправились на поиски отца в захваченный нацистами Париж.

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