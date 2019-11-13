Анкара, , 09:08 — REGNUM В ходе контртеррористической операции «Мор-4» в турецкой провинции Агры, направленной на недопущение ухода боевиков Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией, было нейтрализовано 15 террористов, а также захвачено 5 автоматов семейства АК, 10 ручных гранат и множество боеприпасов.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, операция проходит при поддержке бронетехники и при участии полиции в координации с местным командованием внутренних войск, ее название дополнено фразой «имени павшего от рук террористов рядового внутренних войск Октая Гюмюша».

В ходе обысков и зачисток силовики использовали поисковых собак, обнаруживших 3 схрона террористов, позднее уничтоженных. Из них было изъято 5 АК, 34 полных магазина к ним, 10 ручных гранат, 200 боеприпасов к ПЗРК, 2 мины, а также различные материалы, использовавшиеся для изготовления взрывчатых веществ.