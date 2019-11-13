Варшава, , 17:16 — REGNUM Родители штабного сержанта армии США Майкла Оллиса ожидают увековечения имени своего сына в Польше. Шесть лет назад он погиб, прикрыв собой старшего лейтенанта Войска польского Кароля Чеплицу во время выполнения боевого задания в рамках миротворческой миссии в Афганистане. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio 24.

В беседе с Polskie Radio родители Майкла Оллиса сказали, что слышали об идеях назвать базу американских войск в Польше (т.н. Форт Трамп) Фортом Оллис, а также о предложениях воздвигнуть памятник их сыну. Отец Оллиса заявил, что такие инициативы только углубили бы уже и так крепкие связи его семьи с Польшей.

В ближайшее время семья Оллисов встретится с семьей старшего лейтенанта Кароля Черпицы, с которой они поддерживают близкие отношения. Польский военнослужащий назвал своего сына в честь Майкла Оллиса.