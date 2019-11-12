Челябинск, , 21:17 — REGNUM В небольших территориях важно поддерживать инициативных граждан, которые не являются некоммерческими организациями, но готовы воплощать в жизнь жизненно важные для своих местностей проекты. Об этом на третьем Юэно-Уральском гражданском форуме заявил губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что сейчас этот вопрос прорабатывается. Что же касается поддержки местных НКО, то для них впервые предусмотрены средства в облбюджете. Они будут выделяться на реализацию тех программ, которыми занимаются социально ориентированные НКО.

Также Текслер добавил, что с каждым годом финансирование НКО будет расти. В облбюджете заложено на 2020 год больше 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, форум прошёл 12 ноября. Он собрал порядка 600 активистов из Челябинска, Тюмени, Москвы и других городов.

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