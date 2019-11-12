Рига, , 21:14 — REGNUM В поле зрения Государственной полиции безопасности (VDD) Латвии попал международный интернет форум неонацистов Iron March, написал портал LA.

Пока сотрудники полиции безопасности воздерживаются от конкретных комментариев. Всего на форуме было зарегистрировано более 1000 пользователей. Несколько из них — жители Латвии. В частности, стало известно, что активным участником форума неонацистов под псевдонимом Latvian_Integralist был сегодняшний генеральный секретарь политического объединения Visu Latvijai! — Tēvzemei un brīvībai/LNNK (Всё Латвии — Отечеству и Свободе — ЛННК) Райвис Зелтитс.

Райвис Зелтитс активно переписывался на форуме в период с 2012 по 2014 год. В одном из писем содержится его просьба модератору форума изменить несколько фрагментов опубликованных им записей, потому что представляемой им партии Visu Latvijai! —Tēvzemei un brīvībai/LNNK нужно выглядеть более дружелюбно в глазах масс.

В письмах Райвис Зелтитс отмечает, что хотел бы познакомиться с другими европейскими националистами, но не с «белыми националистами»

Райвис Зелтитс уже прокомментировал ситуацию на своей странице в «Фейсбук», отметив, что тогда ему было всего 20 лет и он не был связан с профессиональной работой в политике. Хотя в ставших достоянием гласности публикациях он сам пишет о том, что является членом парламентской партии.

Сегодня, отмечает политик, он стал верующим человеком, которому не приемлемы любые радикальные взгляды — ни нацизм, ни коммунизм, ни крайний либерализм.