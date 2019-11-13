Копенгаген, , 09:15 — REGNUM Представитель датской партии «Радикалы» по правовым вопросам Кристиан Хегор заявил, что министр юстиции Дании Ник Хеккеруп оказывает чрезмерное давление на судебный процесс с участием обвиняемого в терроризме Ахмада эль-Хаджа, который 11 ноября был выслан из Турции в Данию.

«Я также не питаю никаких симпатий по отношению к боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но судить их должны судьи, а не политики», — так представитель «Венстре» прокомментировал слова министра юстиции Хеккерупа, который ранее заявил, что задержанный боевик должен сидеть под стражей дольше, чем изначально постановил суд, чтобы сторона обвинения смогла собрать доказательства и посадить боевика за решетку. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Представитель партий «Единого списка» Роса Лунд также призвала министра «думать, прежде чем говорить». После первого допроса суд избрал в качестве меры пресечения временное тюремное заключение эль-Хаджа на 27 дней. Боевик отрицает свою вину.