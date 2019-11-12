Челябинск, , 21:07 — REGNUM Финансирование социально ориентированных некоммерческих организаций с каждым годом будет расти. Об этом на III Южно-Уральском гражданском форуме заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Глава региона заявил о том, что механизмы поддержки станут прозрачными и открытыми. Субсидии будут выделяться НКО по аналогии с президентскими грантами.

Текслер также отметил, что в 2019 году в двух конкурсах президентские гранты на развитие гражданского общества получили 96 проектов из Челябинской области на общую сумму около 125 млн рублей. Среди регионов России Южный Урал вошёл в пятёрку лидеров по числу проектов-победителей.

Отметим, гражданский форум прошёл в Челябинске 12 ноября. Он проводился в третий раз.