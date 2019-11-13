Копенгаген, , 09:27 — REGNUM По итогам первого допроса в Копенгагенском суде первой инстанции, 28-летнему Ахмаду эль-Хаджу, высланному из Турции в Данию, были предъявлены обвинения в совершении трех преступлений.

Эль-Хаджа обвиняют в попытке дестабилизации общественной структуры Дании посредством угроз совершить действия, которые повлекли бы серьезный ущерб для страны. Затем, высланного боевика обвиняют в том, что на одной из видеозаписей, снятых в 2013 году, эль-Хадж просит Аллаха «стереть с лица Земли некоторые страны». Наконец, 28-летний житель Орхуса обвиняется в том, что вопреки датскому закону отправился воевать в Сирию на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Стоит напомнить, что Ахмад эль-Хадж был 11 ноября выслан из Турции и доставлен в Копенгаген, где боевика сразу же задержали. По словам семьи эль-Хаджа, он давно хотел вернуться в Данию.