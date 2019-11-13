Сеул, , 08:52 — REGNUM Южнокорейский фильм «Паразиты», ставший лучшим на кинофестивале в Каннах, занял первое место в прокате иностранных фильмов в Северной Америке. Сборы фильма достигли 11 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Кроме того, «Паразиты» стал самым кассовым южнокорейским фильмом в истории.

Подобные сборы стали рекордными за этот год — «Паразитам» удалось обойти испаноязычный «Да ладно тебе, Фрида 2», собравший 9,3 млн долларов. Несмотря на то, что картина находится в прокате уже на протяжении месяца, за последние семь дней число кинотеатров, где идут показы «Паразитов», выросло с 461 до 603.

Эксперты полагают, что у фильма есть все шансы повторить успех Каннского кинофестиваля и получить премию Оскар как лучший фильм на иностранном языке.