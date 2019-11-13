Варшава, , 09:00 — REGNUM 12 ноября Институт философии и социологии Польской академии наук представил результаты социологического исследования, проведенного в рамках исследовательского проекта «Волнения гражданского общества в Польше». Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio 24.

Исследование было проведено кандидатами наук Петром Коцибой и Малгожатой Лукиановым. Как из него следует, 68,4% участников Марша независимости — это лица с высшим образованием. Средний доход до вычета налогов участника марша составляет 5 545 злотых (91 583 руб.).

Институт философии и социологии также информирует, что среди участников марша в 2015 г. 72% голосовали за партию «Право и справедливость» на президентских выборах. Однако на парламентских выборах, прошедших в октябре, уже только 56,7% участников Марша независимости выразили поддержку партии Ярослава Качиньского («Право и справедливость»).