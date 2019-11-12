Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Датамайнерам (людям, занимающимся поиском и анализом данных) удалось получить доступ к файлам предстоящей игры Star Wars Jedi: Fallen Order. Об этом 12 ноября сообщил портал PC Gamer.

Они не только достали видео с демонстрацией боевых приёмов главного героя, но и информацию о сюжете игры. Что касается оружия, тостало известно, что Кэл Кестис сможет, например, заполучить световой меч с двойным «лезвием».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin. В компании объяснили это нежеланием появления в сети различных спойлеров.

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