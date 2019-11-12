Чебоксары, , 19:53 — REGNUM В Чувашии заболеваемость ОРВИ остаётся ниже эпидемического порогового значения. У лабораторно обследованных пациентов диагностировали аденовирусы. По последним данным, привито от гриппа почти треть населения, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Чувашии.

В Чувашии на 45 неделе (с 1 по 7 ноября) зарегистрировано 3272 случая заболеваний ОРВИ, показатель заболеваемости составил 265,8 на 100 тыс. населения, что на 17,9% ниже среднемноголетнего уровня и на 57,4% ниже эпидемического порогового значения. Более 66% заболевших — дети.

С начала эпидсезона лабораторно обследованы 385 больных ОРВИ, возбудители заболевания определены у 133 (34,5%), в том числе у большинства — аденовирусы.

Отметим, что в Чебоксарах за период с 4 по 10 ноября острые респираторные вирусные инфекции диагностировали у 2 442 человек. Заболеваемость была ниже эпидемического порога на 47,3%. Случаи гриппа не зарегистрированы.

В Чувашии продолжается прививочная кампания против гриппа. На 7 ноября привиты более 400 тыс. человек, или 32,8% населения республики.