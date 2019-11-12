Москва, , 19:31 — REGNUM Министерство юстиции РФ внесло организацию «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Организация включена в перечень в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 7 ноября 2019 г.», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство юстиции России включило американскую неправительственную организацию «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов» (Pacific Environment, PERC) в аналогичный перечень.

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