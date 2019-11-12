Москва, , 19:48 — REGNUM Более 400 постановлений по делам об административных правонарушениях из-за нарушения правил дорожного движения (ПДД) были вынесены в России в отношении иностранного гражданина, владеющего грузовиком. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.

В ведомстве сообщили, что в октябре текущего года было вынесено более 13 тыс. постановлений об административных правонарушениях. При этом некоторым гражданам было вынесено более 350 постановлений единовременно.

Своеобразным рекордсменом стал гражданин иностранного государства, во владении которого находится грузовое транспортное средство. В отношении него было вынесено более 400 постановлений по делам об административных правонарушениях.

В июле текущего года президент России Владимир Путин поручил правительству решить проблему с иностранцами и иностранными перевозчиками, нарушающими ПДД в России и не оплачивающими штрафы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предпринятых Министерством внутренних дел РФ шагах по совершенствованию системы наказания за нарушения ПДД водителями-иностранцами.

Читайте ранее в этом сюжете: В России ужесточат наказание за нарушение ПДД иностранными водителями