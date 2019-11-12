Рязань, , 19:24 — REGNUM В Рязани начали тестировать школьников на наркотики, сообщает ГТРК «Ока».

Первыми к программе присоединились учащиеся школы № 22. До начала тестирования их родители дали письменное согласие на проведение анализа. Если ученику уже есть 15, то он может самостоятельно принять решение. Перед процедурой с ребятами беседует врач.

О запуске проекта объявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Программу положительно оценили главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, главный нарколог Наталья Жукова, руководство школ и родители учеников, Рязанская епархия, митрополит Марк, глава рязанских мусульман Рашид Бултачеев, сенатор от Рязанской области Игорь Морозов , один из основателей фонда «Город без накортиков» Евгений Ройзман, певица Ольга Бузова.

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