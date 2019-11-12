Москва, , 19:15 — REGNUM Пакет законопроектов, призванных улучшить качество экспертизы учебников внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Вводится обязанность эксперта уведомить экспертную организацию о возникшем конфликте интересов при проведении экспертизы и отказаться от участия в проведения экспертизы, а также обязанность экспертной организации отказаться от проведения экспертизы в случае наличия заинтересованности в результатах экспертизы, в том числе, если заказчик экспертизы является ее аффилированным лицом. Несоблюдение данных требований повлечет недействительность результатов экспертизы и исключение учебника из Федерального перечня учебников.

Устанавливается административная ответственность за неисполнение вышеназванных обязанностей, а также за дачу заведомо ложного заключения.