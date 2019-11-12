Москва, , 19:08 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» аннулировали бонусные мили своего клиента, который пронес на борт самолета слишком толстого кота. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Напомним, что в социальных сетях широко был освещен случай, произошедший с одним из пассажиров «Аэрофлота». Молодой человек летел из Риги во Владивосток с остановкой в Москве. Вместе с ним путешествовал его кот Виктор, который весит порядка 10 килограммов.

Сотрудники «Аэрофлота» отказались пускать Виктора в салон и потребовали, чтоб хозяин сдал его в багаж. Над котом нависла перспектива провести 8 часов в темном закрытом помещении в одиночестве. Хозяин не стал подвергать животное опасности и сдал билет.

На следующий день он нашел подменного кота похожего окраса, вес которой позволял пронести его на борт. Это была кошка Фиби. Сотрудники «Аэрофлота» взвешивали Фиби, а в самолет отправился Виктор. Хозяин и его кот благополучно добрались до Владивостока.

Но злобные сотрудники «Аэрофлота» решили не оставлять эту историю без последствий. Они решили исключить данного пассажира из программы лояльности «Аэрофлот Бонус», всего накопленные ими бонусные мили сгорели, а счет участника программы закрыт.