Екатеринбург, , 19:10 — REGNUM Екатеринбургские депутаты одобрили перевод земли на Московском тракте в статус, разрешающий строительство спортивных объектов. Об этом сообщает ИА Znak.

Комиссия гордумы по городскому хозяйству одобрила перевод земли в районе 12-го километра Московского тракта в категорию ЦС-4 (зона спортивных сооружений). Там планируют построить биатлонный комплекс.

Теперь вопрос вынесут на суд всей гордумы 19 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на месте потенциального строительства не нашли никаких захоронений. Проектировать комплекс начнут уже в 2019 году.

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