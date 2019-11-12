Липецк, , 19:05 — REGNUM В Липецкой области следователи организовали проверку после выступления жительницы Добринского района в эфире федеральной программы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

На передаче 12 ноября женщина заявила, что её дочь не воспитывает двух малолетних детей, а её сожителя обвинила в физическом насилии. Она потребовала лишить её дочь родительских прав и обвинила органы системы профилактики в бездействии.

Усманский отдел регионального СК организовал доследственную проверку, в ходе которой дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые должны были контролировать стоящую на учёте семью.