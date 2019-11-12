Сеул, , 19:26 — REGNUM 14 ноября в Южной Корее на 35 минут с 13:05 до 13:40 по местному времени будет установлен запрет на взлеты и посадки самолётов по всей стране. Подобные меры связаны с проведением государственного экзамена, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

14 ноября в это время 549 тысяч школьников будут писать тесты для поступления в колледж; абсолютная тишина необходима во время секции аудирования на английском языке, чтобы шум не помешал учащимся выполнить задание.

Все самолеты, находящиеся в этот момент в воздухе, будут отправлены на второй круг на высоте от трёх километров. Ожидается, что меры затронут 118 местных и 40 международных рейсов. При этом, взлеты и посадки самолётов и вертолетов экстренных служб будут разрешены.