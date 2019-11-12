Москва, , 18:39 — REGNUM Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей-иностранцев в России с начала 2019 года увеличилось на 3,8%. Об этом сообщили 12 ноября в ГИБДД России.

По данным ведомства, число ДТП с участием иностранцев в стране последовательно растёт с 2016 года. Всего за текущий год произошло уже 4180 таких случаев.

Сообщается также, что в отношении иностранцев в 2019 году возбуждено боле 700 тысяч дел об административных правонарушениях, в том числе 22 тысячи дел — по фактам нарушений правил дорожного движения, установленных средствами автоматической фиксации.

Отмечается, что в МВД России в настоящее время ведётся активная работа по реализации принципа неотвратимости наказания в отношении владельцев транспортных средств, зарегистрированных за рубежом.