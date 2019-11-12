Липецк, , 18:38 — REGNUM Топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство Липецкой области полностью готовы к работе в зимний период. Как сообщает ИА REGNUM, паспорт готовности региона к зимнему сезону 2019−2020 годов 12 ноября подписал глава региона Игорь Артамонов.

Аркадий Пластов. Первый снег. 1946

На подготовку к зиме было направлено более миллиарда рублей. Ежегодные гидравлические испытания теплосетей проводили в два этапа. Работы, влияющие на энергоснабжение населения и социально-значимых объектов, были завершены к 1 сентября. В рамках областной программы капремонта были выполнены работы по вхождению в отопительный период в 137 многоквартирных домах.

Для борьбы с гололёдом коммунальщики заготовили 102 тысячи кубометров пескосоляной смеси, подготовили 616 единиц спецтехники. Для уборки тротуаров в Липецке и Ельце докупили 17 новых малогабаритных машин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецке к зиме закупили 13 единиц новой спецтехники