Вена, , 18:36 — REGNUM Возможность отмены смертной казни в Белоруссии может обсуждаться лишь на референдуме. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«По нашей конституции, смертная казнь может быть отменена только на референдуме», — сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия прислушивается к регулярной встревоженности ЕС по данному вопросу и проводит опросы населения, однако жители Белоруссии не изменили своей позиции по смертной казни. В этой связи, считает глава белорусского государства, проводить новый референдум вряд ли целесообразно.