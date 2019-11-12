Аддис-Абеба, , 18:30 — REGNUM По сообщениям Всемирной продовольственной программы ООН (ФАО), нашествие пустынной саранчи затронуло более 21 452 гектаров пастбищ и пахотных земель в 12 районах северо-восточного регионального штата Эфиопии. В своем периодическом отчете ФАО также сообщила, что в общей сложности более 4700 тонн продовольственной помощи было распределено среди 439 687 пострадавших жителей регионов. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Ранее правительство Эфиопии и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) призвали к незамедлительным действиям против усиливающегося вторжения саранчи, что окажет серьезное негативное воздействие на сельскохозяйственное производство в стране.

«Крылатые насекомые повсюду, и все большее число мелких незрелых и зрелых стай насекомых продолжает уничтожать посевные и пастбищные поля в региональных штатах Тыграй, Амхара, Оромия и Сомали», — сообщили в ФАО.

«Мы должны действовать быстро и в срочном порядке мобилизовать необходимые ресурсы для расширения контрольных и превентивных мер против саранчи», — подчеркнула представитель ФАО в Эфиопии Фатума Сеид.