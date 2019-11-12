Москва, , 18:24 — REGNUM Такую зарплату, как назвал телеведущий Андрей Малахов, его коллега Екатерина Андреева не получала и не получает, заявила она на «Русском радио».

По поводу былых заработков Малахова на Первом канале Андреева сказала:

«Скажем, вот Андрей Малахов разговаривал недавно с Ксенией Собчак, я была в хорошем смысле удивлена, порадовалась за него по поводу зарплаты».

По словам телеведущей, ей никогда не платили такую зарплату.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Малахов заявил, что, работая на Первом канале, получал ежемесячно $50 тыс.

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