Москва, 12 ноября 2019, 18:24 — REGNUM Такую зарплату, как назвал телеведущий Андрей Малахов, его коллега Екатерина Андреева не получала и не получает, заявила она на «Русском радио».
По поводу былых заработков Малахова на Первом канале Андреева сказала:
По словам телеведущей, ей никогда не платили такую зарплату.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Малахов заявил, что, работая на Первом канале, получал ежемесячно $50 тыс.
Читайте ранее в этом сюжете: Меньше Урганта и Познера. Малахов рассказал о зарплате на Первом канале