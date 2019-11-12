Балашиха, Московская область, , 18:23 — REGNUM Гражданка России Ольга Алисова, осужденная в 2017 года за наезд на шестилетнего ребенка в Балашихе, вышла на свободу. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает телеканал RT.

Женщина отбывала срок в колонии-поселении и 11 ноября, по окончании срока заключения, она покинула исправительное учреждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Алисова, будучи за рулем своего автомобиля, на скорости не менее 20 километров в час сбила в одной из дворов подмосковной Балашихи шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

Это дело получило широкий резонанс после того, как выяснилось, что первичная судебно-медицинская экспертиза выявила в крови убитого ребенка алкоголь в большой дозе — 2,7 промиле.

Однако вскоре выяснилось, что эксперт, который работал на месте происшествия, изъял образец крови погибшего мальчика с нарушениями, загрязнив его спиртообразующей микрофлорой.

Алисова была приговорена к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Два раза она подавала на условно-досрочное освобождение, но оба раза получила отказ.