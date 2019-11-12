Аддис-Абеба, , 18:27 — REGNUM Тринадцать человек были арестованы полицией Эфиопии по обвинению в убийстве двух студентов, которое было совершено прямо в университете Уольдиа. Личности подозреваемых или их этническая принадлежность не разглашаются, в то время как личности убитых студентов установлены, но не оглашаются полицией. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

Директор по коммуникациям университета Уольдиа Тефера Аснаке заявил, что в университет возвращается мирная атмосфера, и с момента убийства со студентами проводились консультации в рамках усилий по снижению напряженности среди обучающихся в вузе. Администрация университета, старейшины общины и администрация города Уольдиа приняли участие в дискуссиях.

Ранее студенты потребовали, чтобы силы безопасности Эфиопии были размещены в помещении университета хотя бы временно для обеспечения безопасности. Днем позже администрация университета на своей странице в социальных сетях сообщила, что сотрудники федеральной полиции и сил обороны Эфиопии были развернуты в соответствии с просьбой.

Инцидент, который перерос в потасовку между группами студентов, произошёл 11 ноября около 23:00, когда студенты возвращались в свои общежития после просмотра футбольного матча. Что именно спровоцировало столкновение и мотивы групп студентов, вовлеченных в конфликт, должно быть установлено после того, как оперативная группа полиции завершит свое расследование.