Аддис-Абеба, , 18:26 — REGNUM По словам министра здравоохранения Эфиопии Амира Амана, предыдущий пакет «Ключевых медицинских услуг» был пересмотрен с учетом важных предписаний правительства по использованию имеющихся ресурсов. Пересмотр был осуществлен путем определения новых приоритетных областей медицинского обслуживания, чтобы снизить затраты общества на получение медицинских услуг и защитить себя и граждан от финансовых рисков. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Пересмотр был проведен спустя 14 лет после предыдущего с использованием новых данных национального отчета «Приоритеты контроля заболеваний (DCP-3)», литературы и после всесторонних консультаций с региональными и городскими учреждениями здравоохранения.

По словам министра, пересмотренный пакет медицинских услуг станет важным вкладом во второй этап преобразований сектора здравоохранения в Эфиопии, который должен быть завершен в течение ближайших шести месяцев.