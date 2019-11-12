Фатеж, Курская область, , 18:03 — REGNUM В Курской области не подтвердилась информация о загрязнении почвы предприятием ГК «Мираторг» в Фатежском районе. Как сообщила пресс-служба областной администрации, местные жители пожаловались, что свиноводческий комплекс сбрасывал отходы в овраг.

Так как местные жители испугались загрязнения почвы и местного пруда, 9 ноября замгубернатора Сергей Стародубцев с представителями управления ветеринарии, Россельхознадзора, администрации Фатежского района, компании «Мираторг» и инициативной группы посетили участок.

«Факт слива в землю жидкой фракции навоза не подтвердился. Установлено, что техника была подготовлена для глубокого его внесения в почву с заделкой на глубину до 15−20 см. В результате лабораторных исследований ФГБУ «Центр агрохимической службы «Белгородский» не были выявлены нарушения, влияющие на загрязнение почвы. Заключения химико-токсикологических исследований проб воды будут сделаны в ближайшее время», — сообщили в администрации области.

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