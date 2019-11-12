Фатеж, Курская область, 12 ноября 2019, 18:03 — REGNUM В Курской области не подтвердилась информация о загрязнении почвы предприятием ГК «Мираторг» в Фатежском районе. Как сообщила пресс-служба областной администрации, местные жители пожаловались, что свиноводческий комплекс сбрасывал отходы в овраг.
Так как местные жители испугались загрязнения почвы и местного пруда, 9 ноября замгубернатора Сергей Стародубцев с представителями управления ветеринарии, Россельхознадзора, администрации Фатежского района, компании «Мираторг» и инициативной группы посетили участок.
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