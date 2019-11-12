Магнитогорск, Челябинская область, , 17:58 — REGNUM В Магнитогорске 31-летний гражданин отдан под суд за мошенничество и раастрату. В декабре 2016-го — мае 2017 года он обманул нескольких человек, сообщает пресс-служба челябинской облпрокуратуры.

Следователи считают, что этот бизнесмен заключал с земляками договоры на изготовление и установку срубов. Он получал от граждан деньги, часть которых тратил на выполнение заказов, а ещё часть расходовал на погашение накопившихся долгов.

В некоторых случаях он просто похищал уплаченные ему деньги, не выполнив заказа. Всего этот гражданин обманул людей на сумму больше 1,4 млн рублей.

Его имущество на сумму 950 тыс. рублей арестовано. Дело будет рассматривать Орджоникидзевский райсуд. Гражданину грозит до шести лет колонии.