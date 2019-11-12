Аддис-Абеба, , 18:05 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) запустило пятилетний проект по управлению земельными ресурсами в Эфиопии на сумму в 11 миллионов долларов США. Новый проект направлен на содействие реформированию национальной политики Эфиопии в целях укрепления управления земельными ресурсами, содействия структурным реформам в сфере землепользования в сельских и городских районах и укрепления институциональных возможностей для улучшения управления земельными ресурсами и планирования землепользования. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Кроме того, проект будет реализован в партнерстве со всеми региональными штатами Эфиопии в их усилиях по согласованию законов об управлении земельными ресурсами с новым федеральным постановлением о сельском земельном управлении.

Во время церемонии запуска проекта директор миссии USAID Шон Джонс заявил, что USAID является ключевым партнером Эфиопии в развитии деятельности по управлению земельными ресурсами, которая началась в 2004 году, когда организация впервые провела предварительное исследование по управлению земельными ресурсами.

Он отметил, что в рамках нового проекта организация и власти Эфиопии продолжат совместную работу по определению способов реструктуризации и реорганизации сельхозагентств, а также активизации деятельности учреждений, занимающихся управлением земельными ресурсами, для максимизации их эффективности.

«Улучшение планирования, политики и управления земельными ресурсами имеет решающее значение для того, чтобы помочь эфиопским фермерам и семьям сполна пожинать плоды своего труда и иметь больше возможностей для себя и своих детей реализовать право на светлое будущее, которого они заслуживают», — добавил Джонс.