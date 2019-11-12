Волгоград, , 17:56 — REGNUM 37-летнего жителя Москвы обвиняют в уклонение от уплаты налогов на сумму более 52,5 млн рублей. Руководитель строительной организации заключил подрядные договоры с 14 фирмами-однодневками, и эта схема позволила сэкономить на налогах. Обвиняемый ожидает решения суда под стражей, сообщили 12 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Фирма коммерсанта занималась возведением жилых домов и объектов коммерческой недвижимости на территории юга России. В 2011 году он изготовил ряд фиктивных документов, по которым 14 сторонних организаций якобы провели часть работ и закупили строительные материалы.

Расследование этого уголовного дела фактически было завершено ещё в 2014 году, но после первого судебного заседания фигурант скрылся. Мужчину задержали в сентябре 2019 года в Москве.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Известно, что ранее предприниматель уже имел проблемы с законом и это налоговое преступление совершил в период непогашенной судимости. Прокуратура Волгоградской области предъявила в суд исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причинённого ущерба.