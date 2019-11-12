Тверь, , 17:47 — REGNUM Оказать всю необходимую помощь жильцам дома во Дворе Пролетарки в Твери, где 12 ноября произошел пожар, поручил губернатор Игорь Руденя, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Губернатор дал поручение руководству Главного управления МЧС России по Тверской области, министерств здравоохранения и социальной защиты населения Тверской области, администрации Твери оказать всю необходимую помощь людям, проживающим в квартирах, поврежденных огнем. В частности, для погорельцев будут выделены временные пункты для их размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 12 ноября загорелось одно из зданий исторических «Морозовских казарм» в центре Твери — дом №122 Двора Пролетарки в Твери. Жильцы дома эвакуированы, пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Твери горит здание Морозовских казарм