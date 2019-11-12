Рязань, , 17:42 — REGNUM «Оперативно реагировать на обращения людей, в том числе в соцсетях, и быстро устранять обозначенные проблемы» посоветовал губернатор Рязанской области Николай Любимов региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Глава региона на заседании правительства поручил взять под личный контроль ситуацию с уборкой контейнерных площадок заместителю председателя правительства области Евгения Беленецкого, сообщили 12 ноября в пресс-службе правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что всё, что необходимо для своевременной уборки мусорных площадок, есть. В областном министерстве ТЭК и ЖКХ необходимо запустить «горячую линию» и работать в режиме онлайн — это самый эффективный вариант.

«Много людей реагируют на вопрос вывоза мусора, присылают конкретные фотографии неубранных контейнерных площадок и мест складирования мусора. Необходимо в срочном порядке избавиться от тех проблем, которые сейчас выявились», — отметил Николай Любимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области региональный оператор начал свою работу 1 ноября 2019 года.

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