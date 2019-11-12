Екатеринбург, , 17:28 — REGNUM Екатеринбургским дошкольникам провели урок экологической безопасности вместе с роботом ВАЛЛ-И. Об этом заявил депутат гордумы Алексей Вихарев в Facebook.

Робот-мусоросборщик побывал в детском саду № 125, где его ждали 80 дошкольников. Собранное в Краснодаре устройство рассказало, что ожидает планету, если люди не будут правильно сортировать и перерабатывать мусор.

Детям предложили поучаствовать в эстафете, где им пришлось правильно сортировать мусор и укладывать его в нужный контейнер. Участникам игры далее вручили значки с надписью «Защитник планеты».

В дальнейшем робот посетит ещё 16 подобных встреч в детских садах Орджоникидзевского района в рамках депутатского проекта Вихарева «Береги планету».

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в обозримом будущем не будут переходить на раздельный сбор мусора. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов.

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