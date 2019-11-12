ст-ца Старовеличковская, , 17:21 — REGNUM В станице Старовеличковской Краснодарского края жители собирают деньги для помощи семьи Анастасии Ещенко — аспирантки Санкт-Петербургского университета, убитой, по данным следствия, доцентом этого же вуза Олегом Соколовым.

Как сообщил «Кубанским новостям» и. о. главы Старовеличковского сельского поселения Алексей Брежнев, семья девушки не просила о помощи, но станичники собирают деньги на похороны. Он также добавил, что власти готовы оказать помощь семье.

«В семье большое горе, им сейчас не до этого. Отец и мать Анастасии сейчас отправились в Санкт-Петербург, дедушка тоже полетел с ними», — сказал Брежнев. Дата похорон Анастасии Ещенко в станице пока неизвестна.

Глава станицы рассказал журналистам о семье убитой девушки: полная, благополучная, папа — учитель физкультуры, мама служит в полиции, дедушка тренирует футбольную команду, бабушка всю жизнь проработала в библиотеке, сейчас на пенсии, брат футболист.

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко в Санкт-Петербурге был задержан известный историк, доцент СПбГУ Олег Соколов. Накануне суд вынес решение об аресте 63-летнего учёного.