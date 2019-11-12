Горно-Алтайск, , 16:59 — REGNUM За десять месяцев 2019 года на Алтае зарегистрировано 42 пострадавших от отравлений алкоголем. Из них 33 человека умерли. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество смертельных случаев выросло в 1,2 раза, а всего отравлений — в 1,1 раз.

«В 31 смертельном случае причиной смерти послужила передозировка этиловым спиртом, в 2 случаях причиной смерти послужило отравление метиловым спиртом», — отметили в управлении.

Наиболее неблагополучная ситуация сложилась в сельских районах. Половина отравившихся — безработные трудоспособного возраста. Ещё 38% случаев приходится на пенсионеров.

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