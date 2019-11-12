Махачкала, , 18:34 — REGNUM В Махачкале после жалоб горожан приостановили работу металлообрабатывающего предприятия АО «Втормет». В его деятельности специалисты выявили нарушения санитарного законодательства, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану.

В надзорный орган поступило коллективная жалоба жителей соседних домов на постоянный шум, грохот и запах дыма, исходящие от производственной площадки предприятия. После этого управление организовало проверку.

Специалисты зафиксировали превышение уровня шума, создаваемого при выгрузке металлолома. Также не соблюдалась санитарно-защитная зона в размере 300 метров — жилые дома расположены вплотную к забору предприятия.

В связи с этим Роспотребнадзор обратился в суд с просьбой признать действия АО «Втормет» противоправными и приостановить работу предприятия до устранения выявленных нарушений. Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил все требования надзорного органа.

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