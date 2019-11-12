Улан-Удэ, , 16:46 — REGNUM В ракетном соединении, дислоцированном на территории Бурятии к зиме готовят ракетные комплексы «Искандер». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Основная задача регламентных технических работ — это подготовка специального оборудования и шасси на базе МЗКТ-7930 к эксплуатации в зимнее время года, в условиях низких температур», — отметили в ВВО.

В частности, специалисты с предприятия-изготовителя меняют масла, смазки и специальные жидкости, а также агрегаты с выработанным ресурсом. Тем временем личный состав комплексов ведут работы по обслуживанию шасси автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшим летом военнослужащие в Бурятии отработали одновременный электронный пуск квазибаллистической ракеты «Искандер-М» и крылатой ракеты «Искандер-К».

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