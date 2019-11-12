Кабул, , 18:28 — REGNUM 11 ноября министр информации и культуры Исламской Республики Афганистан Хасина Сафи заявила, что необходимо повысить подотчетность управлений по информации и культуре в афганских провинциях.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Хасина Сафи сделала это заявление в ходе заседания, на котором присутствовали главы управлений по информации и культуре в различных провинциях Афганистана.

В ходе этого заседания главы управлений по информации и культуре обратились к министру с просьбой увеличить их бюджет, предоставить дополнительные транспортные средства, так как нехватка ресурсов не позволяет в полной мере реализовывать общегосударственные и провинциальные программы и проекты по информации и культуре.

Министр информации и культуры Афганистана в свою очередь заявила, что ведомство предпримет необходимые шаги для удовлетворения их просьб, добавив, что выделение дополнительных финансовых средств потребует от управлений предоставления отчетов по их расходованию.