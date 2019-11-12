с. Красноярка, , 16:46 — REGNUM Жители села Красноярка (Омский район, Омская область) обнаружили венки и кресты в земле, которую привезли для строительства детской горки, сообщает 12 ноября ngs55.ru.

Детскую горку, для которой привезли землю, собираются строить на стадионе «Олимпиец». Местные жители так прокомментировали случившееся:

«Вот представьте, наши дети будут кататься на этом. Это кощунство натуральное. Веночки, крестики. И горку! Какие затейники! Под кучей глины скрываются с кладбища венки и кресты».

Всё это сельчане назвали бессовестным поступком и кощунством, они предположили, что власти таким образом «экономят средства».

«Глава администрации даёт добро на это. Даже столбы от старых оградок. Кощунство», — возмущаются люди.

Отмечается, что местная администрация уже осведомлена о случившемся и направила письмо «лицам, ответственным за возведение земляного вала, с просьбой исключить ритуальные отходы и общей массы грунта и вывезти их на специальный полигон».