Москва, , 16:57 — REGNUM В ночь на 13 ноября в Москве ожидаются заморозки, Центр организации дорожного движения напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. Об этом ЦОДД сообщил 12 ноября в Twitter.

Ночью с 12 на 13 ноября возможны заморозки, температура опустится до —1 °C. На дорогах будет скользко и мокро, поэтому, отмечает ЦОДД, необходимо держать дистанцию и четко соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварии.

Ранее ЦОДД настоятельно просил москвичей, не сменивших летнюю резину на зимнюю, не выезжать на дороги.

Напомним, из-за гололедицы и снега 30 октября количество аварий в вечерний час-пик увеличилось в два раза. Большинство ДТП произошло с участием автомобилей, ещё не сменивших летнюю резину.

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