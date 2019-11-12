Москва, , 16:31 — REGNUM Первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Юрий Урличич признался, что ему запрещают цитировать американского инженера и предпринимателя Илона Маска. Об этом он заявил в ходе конгресса в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина. Кадры, овладевшие техникой, решают всё», — сказал Урличич.

Таким образом первый замглавы «Роскосмоса» ответил на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова о том, почему в ходе презентации Урличича не была озвучена проблема нехватки молодых специалистов.

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