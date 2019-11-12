Унцукульский район, Дагестан, , 18:32 — REGNUM Жители поселка Временного в Унцукульском районе Дагестана получат компенсации за движимое имущество, потерянное в ходе контртеррористической операции (КТО) в 2014 году. Правительство России выделило на эти цели из резервного фонда 58,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе правозащитного центра «Мемориал».

По 100 тыс. рублей получат 553 человека, чье движимое имущество в результате КТО было полностью разграблено или уничтожено. Ещё 30 жителей поселка, частично потерявшие движимое имущество, получат компенсации в размере 50 тыс. рублей.

Этому распоряжению правительства РФ предшествовала пятилетняя тяжба в российских судах, которую вели юристы «Мемориала». По словам одного из них, Марины Агальцовой, работа на этом не закончена. Параллельно юристы ведут борьбу за компенсации за недвижимое имущество, которое также было разрушено в ходе операции силовиков.

«Есть и ещё одна параллель, по которой все ещё судимся, — включение в списки на компенсацию людей, которых дагестанское МВД исключило. В ближайшее время мы направим обращение к президенту Владимиру Путину и омбудсмену Татьяне Москальковой», — заявила Агальцова.

Режим контртеррористической операции в связи с поиском боевиков действовал в Унцукульском районе Дагестана с 8 марта по 26 ноября 2014 года. Порядка 900 жителей Временного были выселены из домов.

Вернувшись после окончания спецоперации, многое жители поселка обнаружили, что их дома разграблены, а сады перекопаны бульдозерами — силовики искали бункеры боевиков. В некоторых домах были снесены стены, потолки и разобраны полы.