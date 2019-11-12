Москва, , 16:21 — REGNUM Прежний пенсионный возраст необходимо вернуть не только в ДФО, но и на Севере. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

«Не секрет, что территория Дальнего Востока, — это особая территория с суровыми климатическими условиями. И для того, чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация и преференции. Вот одной из таких мотиваций могло бы стать возвращение прежних условий пенсионной системы для жителей этого региона», — отметила Епифанова.

При этом, она настаивает на таком же подходе по отношению к жителям территорий Крайнего Севера.

«Люди живут и работают в экстремальных природных условиях. На мой взгляд, мы просто обязаны предоставить возможность им выходить на пенсию на пять лет раньше», — пояснила парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ) предложил вернуть прежний пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока.

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